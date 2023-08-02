Московская компания разработала бесконтактный датчик осадков для ферм

Столичный разработчик и производитель интеллектуального оборудования для тепличных комплексов и фермерских хозяйств разработал бесконтактный датчик осадков, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.



По его словам, такой датчик полезен в системах автоматического управления микроклиматом промышленных теплиц, полива полей, садов и огородов, а также в работе умных домов. Московское предприятие «Лаборатория инженерных систем» создало устройство, по многим параметрам превосходящее импортные аналоги, которые ранее привозились из Европы. Овчинский рассказал, что уже в сентябре этого года планируется запустить серийное производство таких устройств.

Генеральный директор компании-производителя Игорь Соколов рассказал об особенности отечественного датчика, благодаря которой устройство не требует никакого технического обслуживания долгое время, а также способно измерять осадки бесконтактным способом.

В Москве работает почти четыре тысячи промышленных компаний, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год число столичных предприятий растет на 40-50 средних и крупных и на порядка 100 малых.

