Молдавия представила вино, созданное искусственным интеллектом

Напиток создан в рамках пилотного проекта при участии Технического университета Молдовы и Национального офиса винограда и вина.

Искусственному интеллекту поручили создать репрезентативное вино для Молдавии. Для этого была собрана детальная информация о протоколы от разных производителей о дате начала сбора винограда, процессах фильтрации, розлива, консервации и продвижения за последние пять лет.

Вино выпустили ограниченной серией в 150 бутылок. В дальнейшем напиток будут производить на винодельне Prowein.

По итогам 2023 года производство вина в России выросло до 490 миллионов литров, отмечает «Радиоточка НСН».

