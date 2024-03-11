Молдавия представила вино, созданное искусственным интеллектом
Молдавия представила на выставке ProWein2024 в Дюссельдорфе вино Chelaris, созданное с помощью технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства республики.
Напиток создан в рамках пилотного проекта при участии Технического университета Молдовы и Национального офиса винограда и вина.
Искусственному интеллекту поручили создать репрезентативное вино для Молдавии. Для этого была собрана детальная информация о протоколы от разных производителей о дате начала сбора винограда, процессах фильтрации, розлива, консервации и продвижения за последние пять лет.
Вино выпустили ограниченной серией в 150 бутылок. В дальнейшем напиток будут производить на винодельне Prowein.
По итогам 2023 года производство вина в России выросло до 490 миллионов литров, отмечает «Радиоточка НСН».
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