Мобильный оператор зафиксировал рост спроса на товары для умного дома в 1,5 раза

Популярность умных решений для дома растет: в январе-марте продажи таких гаджетов в объединенной розничной сети МегаФона и Yota увеличились на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в компании.

Одной из причин роста является доступность устройств: за год их средняя цена снизилась на треть. Согласно данным мобильного оператора, самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки, чьи продажи по сравнению с тем же периодом 2022 года увеличились на 86%. На втором месте интеллектуальные системы освещения, продажи которых были выше на 40%. Кроме того, россияне активно покупали различные датчики – в этой категории рост составил 17%.

Умные лампы были и остаются главным элементом умного дома. Они занимают порядка 60% продаж умных устройств, производители активно расширяют их ассортимент. В частности, лидером продаж стала умная лампочка «Яндекс». Директор по продажам МегаФона Давид Борзилов рассказал, что большое влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на треть (35%).

Он отметил, что производители стали выпускать более экономичные решения, так как смогли упростить их технические параметры. По словам Борзилова, сейчас стоимость умной лампы почти сопоставима со светодиодной. Он подчеркнул, что год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, сейчас новинки можно купить за 699 рублей.

За последний год МегаФон кратно увеличил ассортимент товаров для умного дома. В 2023 году планируется нарастить количество таких товаров более чем на 30%, в частности за счет отечественных брендов.

