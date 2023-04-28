Мобильный инкубатор для младенцев представили на выставке в Ташкенте
В Ташкенте завершилась Международная выставка «Иннопром. Центральная Азия». Госкорпорация Ростех представила на ней мобильный инкубатор BONNY для младенцев, разработанный холдингом «Швабе». Устройство позволяет перемещать новорожденных машинами скорой помощи и санитарной авиацией без угрозы для их здоровья. Внутри аппарата установлены датчики, которые следят за температурой тела, частотой сердечных сокращений и уровнем кислорода. Кроме того, инкубатор защищает от шума и вибраций.
Представленная на выставке продукция вызвала интерес у делегации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, экспертного сообщества и целого ряда профильных организаций.
По словам генерального директора «Швабе», члена Бюро Союза машиностроителей России Вадима Калюгина, работа холдинга на площадке «Иннопрома» стала продуктивной.
«Мы провели несколько десятков деловых встреч и наметили векторы дальнейшего взаимодействия», – отметил Калюгин.
О компетенциях холдинга на профильной сессии выставки рассказал замглавы «Швабе» Лев Борисов. В своей речи он обратил внимание на большой опыт в реализации комплексных проектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru