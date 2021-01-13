Мобильная гермокабина для работы на Луне появилась в России
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала устройство для выполнения ручных операций на поверхности других планет, сообщает ТАСС со ссылкой на содержание патента.
Устройство состоит из обитаемой гермокабины, функционального блока, средств вакуумирования, гермокрышки с фрагментом скафандра, которые устанавливаются на колесную ходовую платформу. Гермокабина имеет иллюминаторы, баллоны кислорода, а также инструменты.
Устройство может использоваться для выполнения ручных работ космонавтами-операторами в рамках эксплуатации и ремонта объектов инфраструктуры, в том числе на поверхности Луны, Марса, а также в наземных и подводных условиях.
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Ране глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2021 году «Роскосмос» приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса. По его словам, будет продолжена подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику.
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