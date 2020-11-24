Мишустин вручит ученым премии правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин вручит премии правительства России за 2020 год в области науки и техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.
Лауреатами стали 14 человек, кроме того, еще пять премий выдадут молодым ученым. В церемонии также будут задействованы зампредправительства Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Мероприятие будет проведено во вторник 24 ноября в зале наград Дома правительства. Премии правительства предназначены для поддержки творческой активности молодых ученых и специалистов.
Также целью премирования является повышение престижа научно-исследовательского труда и стимулирования научной деятельности уже состоявшихся специалистов.
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