Мишустин вручит ученым премии правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин вручит премии правительства России за 2020 год в области науки и техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

Лауреатами стали 14 человек, кроме того, еще пять премий выдадут молодым ученым. В церемонии также будут задействованы зампредправительства Дмитрий Чернышенко и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Мероприятие будет проведено во вторник 24 ноября в зале наград Дома правительства. Премии правительства предназначены для поддержки творческой активности молодых ученых и специалистов.

Также целью премирования является повышение престижа научно-исследовательского труда и стимулирования научной деятельности уже состоявшихся специалистов.

