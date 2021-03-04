Мишустин поручил обеспечить деревни мобильной связью

Мишустин поручил Минцифры решить вопрос с мобильной связью в деревнях с населением от 20 до 100 человек.

Напомним, студент из деревни в Омской области, вынужденный проходить дистанционное обучение, сидя на березе из-за отсутствия интернета, записал видеообращение к спикеру Совета Федерации и намерен дойти до президента.

