Мишустин поручил обеспечить деревни мобильной связью
Глава кабмина России Михаил Мишустин поручил проработать вопрос по обеспечению мобильной связью небольших деревень страны, сообщают «Известия».
В таких населенных пунктах чаще всего живут пожилые люди, которым требуется общение. Ранее председатель Псковской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николац Груздов сообщил премьеру, что в селах очень плохая сотовая связь, что не позволяет пожилым людям общаться.
Мишустин поручил Минцифры решить вопрос с мобильной связью в деревнях с населением от 20 до 100 человек.
Напомним, студент из деревни в Омской области, вынужденный проходить дистанционное обучение, сидя на березе из-за отсутствия интернета, записал видеообращение к спикеру Совета Федерации и намерен дойти до президента.
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