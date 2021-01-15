Глас вопиющего с березы. Тиктокер хочет докричаться до Путина

Тиктокер Алексей Дудоладов, обращаясь к Валентине Матвиенко, рассказал, что, несмотря на принесшее ему всероссийскую известность обращение к губернатору Омской области, скоростного интернета в деревне как не было, так и нет. Студент, известный в соцсетях как «Лёха из деревни», впервые рассказал о проблеме в ноябре минувшего года. Его попытка подключиться к занятиям в Zoom увенчалась успехом только на березе в 300 метрах от деревни, откуда он потом и обратился к губернатору. Тот, надо отдать должное, жалобу услышал и велел принять меры. Не отстраняться от проблем студентов, в том числе из-за низкого качества интернет-связи при организации удаленного обучения, призвал тогда же глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Мы с вами все видим вот эти ролики о студентах на березах, про студентов в отдаленных поселках. Университет заканчивается там, где расположен его студент (…) Если у него нет интернета или гаджета, значит, надо решить вопрос и ему помочь», - заявлял министр.

Однако внимание, проявленное к проблеме Лёхи и его односельчан сиятельными руководителями, делу не помогло. В январе студент уже напомнил, что губернатор Омской области Александр Бурков пообещал решить проблему до конца 2020 года, но пока ситуация не изменилась. Теперь, в обращении к спикеру Совфеда он уточнил, что областное «министерство связи заявляет, что вышки невыгодно ставить в населенных пунктах, где в сумме 350 человек». «Валентина Ивановна, в нашем регионе министерство связи не подчиняется губернатору, помогите, пожалуйста, решить этот вопрос», - заявил «Лёха из деревни».

Позже, в беседе с журналистами, Алексей Дудоладов рассказал, что к ним в деревню приезжал замглавы регионального министерства связи с сим-картой того самого оператора, к услугам которого Лёхе рекомендовали обратиться еще по осени. Но и прибывший чиновник не смог ни по телефону поговорить, ни выйти на связь через видеоприложение Zoom, заметил Алексей. По его словам, в администрации региона «кормят одними обещаниями», поэтому он решил обратиться к Валентине Матвиенко.

«Если это обращение не дойдет до Матвиенко, то до Путина точно дойдет», - выразил уверенность студент-тиктокер.

В этой истории есть одна деталь, которая прямо говорит о том, что без вмешательства высшего руководства страны дело с мертвой точки не сдвинется, а Лёхины упражнения в соцсетях так и останутся «гласом вопиющего с березы». Вспомним данное ему объяснение: вышки невыгодно ставить в населенных пунктах, где проживает всего 350 человек. И апеллировать к гуманизму бессмысленно: ничего личного, только бизнес. Пока кто-нибудь сверху руки не выкрутит.

