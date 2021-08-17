Мировой рекорд по вычислению числа Пи установили в Швейцарии

Специалисты Высшей школы прикладных наук Граубюндена (Швейцария) при помощи суперкомпьютера определили более 62,8 триллиона цифр после запятой в числе Пи, что является новым мировым рекордом, сообщает ТАСС.

Расчёты в центре данных аналитики и визуализации моделирования (DAVIS) заняли 108 дней и 9 часов, после чего стали известны 62 831 853 071 796 цифр после запятой - на 12,8 триллиона больше, чем ранее. Десять последних установленных цифр на данный момент: 7817924264.

Предыдущий рекорд в 50 триллионов цифр после запятой в числе Пи был установлен в 2020 году американцем Тимоти Мюлликаном, которому на вычисления потребовалось 303 дня.

Ранее в России был установлен рекорд в истории государственных лотерей. После розыгрыша новогоднего тиража 1 января 2021 года в стране появился 581 новый миллионер.

