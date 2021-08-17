Мировой рекорд по вычислению числа Пи установили в Швейцарии
Специалисты Высшей школы прикладных наук Граубюндена (Швейцария) при помощи суперкомпьютера определили более 62,8 триллиона цифр после запятой в числе Пи, что является новым мировым рекордом, сообщает ТАСС.
Расчёты в центре данных аналитики и визуализации моделирования (DAVIS) заняли 108 дней и 9 часов, после чего стали известны 62 831 853 071 796 цифр после запятой - на 12,8 триллиона больше, чем ранее. Десять последних установленных цифр на данный момент: 7817924264.
Предыдущий рекорд в 50 триллионов цифр после запятой в числе Пи был установлен в 2020 году американцем Тимоти Мюлликаном, которому на вычисления потребовалось 303 дня.
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