Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ

Министерство цифрового развития РФ не собирается стимулировать возвращение в Россию зарубежных IT-гигантов, заявили глава ведомства Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс»,

Шадаев: Cредняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тысяч рублей

Он подчеркнул, что в приоритете у министерства оказывать поддержку российским разработчикам. Шадаев также напомнил, что его ведомством были подготовлены изменения в правила аккредитации IT-компаний.

«Возможность получения такой аккредитации доступна только компаниями с российским контролем», - подчеркнул министр.

Ранее Шадаев заявил, что половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: digital.gov.ru
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