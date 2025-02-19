Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ

Он подчеркнул, что в приоритете у министерства оказывать поддержку российским разработчикам. Шадаев также напомнил, что его ведомством были подготовлены изменения в правила аккредитации IT-компаний.

«Возможность получения такой аккредитации доступна только компаниями с российским контролем», - подчеркнул министр.

Ранее Шадаев заявил, что половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



