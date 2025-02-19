Минцифры не намерено содействовать возвращению зарубежных IT-компаний в РФ
Министерство цифрового развития РФ не собирается стимулировать возвращение в Россию зарубежных IT-гигантов, заявили глава ведомства Максут Шадаев, сообщает «Интерфакс»,
Он подчеркнул, что в приоритете у министерства оказывать поддержку российским разработчикам. Шадаев также напомнил, что его ведомством были подготовлены изменения в правила аккредитации IT-компаний.
«Возможность получения такой аккредитации доступна только компаниями с российским контролем», - подчеркнул министр.
Ранее Шадаев заявил, что половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru