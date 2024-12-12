Шадаев: Cредняя зарплата в IT-отрасли составляет 185 тысяч рублей
В России средняя зарплата работника IT-отрасли сегодня составляет 185 тыс. руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Минцифры РФ Максута Шадаева.
По его словам, разрыв со средним показателем по экономике растет, это говорит о дефиците кадров. За последние четыре года IT-отрасль в стране росла быстрее других крупных отраслей экономики. Минцифры рассчитывает получить в отрасль дополнительно 700 тыс. разработчиков до 2030 года.
Шадаев отметил, что за четыре года в два раза увеличено количество бюджетных мест по IT-специальностям в высших учебных заведениях. Подготовку осуществляет 500 вузов, в которых учатся 600 тыс. студентов.
Ранее стало известно, что больше половины российских IT-специалистов врут работодателям во время найма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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