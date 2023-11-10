Минобрнауки: Число ученых до 30 лет выросло на 537 человек

«В 2022 году численность молодых ученых до 30 лет выросла в сравнении с 2021 годом на 537 человек, 30-39 лет - на 135 человек, 40-49 лет - на 3 тысячи человек», — указали в ведомстве.

При этом численность занятого исследованиями и разработками персонала в прошлом году выросла на 7,2 тысячи, до 669 870 человек. В частности, в стране увеличилось количество специалистов, выполняющих технические функции в научных исследованиях и разработках, монтаж, наладку, ремонт оборудования и приборов.

Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, рост числа исследователей и молодых ученых до 30 лет — важный сигнал, свидетельствующий об эффективности программ господдержки высшей школы и научных институтов.

