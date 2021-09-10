Microsoft исправила ошибки в Windows 11

Компания Microsoft объявила об исправлении ошибок в операционной системе Windows 11. Разработчики внесли изменения в контекстное меню и функционал сетевого ресурса в проводнике. Также был исправлены баги с меню «Пуск» и отображением миниатюр на рабочем столе. Новая версия получила индекс 22454.

Официальный запуск Windows 11 запланирован на 5 октября. Пользователи с лицензионной Windows 10 смогут обновить операционную систему до одиннадцатой версии бесплатно.

