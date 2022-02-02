МегаФон запустил беспроводную сеть на Эльгинском месторождении

Частную беспроводную сеть на крупнейшем месторождении коксующегося угля в России – Эльгинском – развернули МегаФон и «ЭльгаУголь». В результате компания отказалась от спутниковых каналов связи и внедрила на предприятии технологии виртуальной и дополненной реальности.

На площади более 10 тысяч гектаров были построены базовые станции LTE, работающие сразу в четырех диапазонах: 800, 900, 1800 и 2600 МГц, что гарантирует высокие скорости передачи данных, широту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений.

Благодаря Private LTE транспортом на месторождении можно будет управлять с применением современных систем диспетчеризации. Установленные на экскаваторах и самосвалах IoT-датчики и видеокамеры контролируют множество параметров, начиная от давления в шинах и количества горючего в баках и заканчивая усталостью водителей.

«Для предприятия, которое работает в сложных климатических условиях Крайнего Севера, сокращение числа процессов с непосредственным участием людей — первостепенная задача», — подчеркнул генеральный директор ООО «УК «ЭльгаУголь» Александр Исаев.

Также, по его словам, приватная сеть обеспечит стабильной и качественной связью специалистов, которые работают на месторождении. Речь идет о более чем двух тысячах работников, которые могут находиться на связи со своими семьями.

На базе Private LTE компания создала ряд проектов с использованием технологий дополненной и виртуальной реальности. Они помогают обучать персонал работе с технологическими линиями, проводить инструктаж техники безопасности.

«Частная LTE-сеть МегаФона позволяет крупным индустриальным игрокам решить сразу две задачи: создать качественный канал передачи данных и организовать безопасную технологическую экосистему», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Эльгинское месторождение расположено в Якутии в 415 километрах к востоку от города Нерюнгри и в 300 километрах от Байкало-Амурской магистрали. Здесь добывается твердый коксующийся уголь премиального качества с очень низким содержанием серы и фосфора.

