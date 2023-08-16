«МегаФон» усовершенствует управление автопарком на месторождении «Кумроч»

«МегаФон» автоматизирует систему мониторинга автомобильного транспорта на одном из самых крупных камчатских золоторудных месторождений «Кумроч». Благодаря разработке оператора — системе «Контроль автопарка» — управление транспортом станет более эффективным, а затраты на его обслуживание снизятся.

Навигационные модули, которыми оборудован весь транспорт на месторождении, определяют скорость движения техники и координаты. Также отслеживаютсяпоказатели температуры двигателя, уровня масла и топлива и другие важные данные. В частности, система оперативно оповещает, когда топливо заканчивается в хранилищах, и дает сигнал диспетчерам для новой закупки. Вся информация автоматически передается на платформу онлайн-мониторинга. Чтобы сигнал был устойчивым, оператор связи уже заканчивает строительство сети на месторождении. Как отмечается, система «Контроль автопарка» поможет сократить расходы на содержание автопарка до 40% и увеличить срок его службы на 20%.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Натальи Талдыкиной, цифровизация в горнодобывающей отрасли стала устойчивым трендом. Она также отметила, что решение «Контроль автопарка» полностью реализовано на российском ПО.

Планируется, что к 2026 году на месторождении «Кумроч» будет создан горно-обогатительный комбинат, на котором ежегодно будут добывать до 4 тонн золота при балансовых запасах в 48,8 тонны. Решение оператора связи предусматривает рост автопарка в будущем и готово кпостановке новых задач.

