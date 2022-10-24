МегаФон построил на Эльбрусе сеть к началу горнолыжного сезона

МегаФон установил на Эльбрусе базовую станцию, которая позволит туристам совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек. Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, для базовой станции был разработан специальный металлический термобокс с климатическим оборудованием и автоматической системой управления.

После запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. Здесь расположены отели, где альпинисты проводят время, необходимое для акклиматизации, и набираются сил перед дальнейшим восхождением.

«Северный Кавказ – популярное туристическое направление. В этом году мы запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике «Сарыкум», которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным», – отметил Алексей Титов, технический директор МегаФона.

После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. Здесь расположены небольшие отели, где альпинисты набираются сил перед дальнейшим восхождением.

К слову, в этом году Эльбрус чаще всего посещали жители Москвы и области – около трети (35%) от всего туристического потока. Также направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%) и из Ставропольского края (4,7%).

