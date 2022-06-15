МегаФон показал на ПМЭФе максимально быстрый мобильный интернет
МегаФон продемонстрировал участникам Петербургского международного экономического форума новый формат интернета pre-5G, который обеспечивает скорость интернета до 50% выше обычной. Это максимальная скорость мобильного интернета, доступная сейчас жителям России в сетях LTE.
Все эти возможности обозначены на стенде объединенного холдинга USM. Участники ПМЭФ могут увидеть разницу в скорости загрузки с опцией pre-5G и обычную скорость у МегаФона и других операторов. Проверку скорости нужно проводить на одинаковых смартфонах, в одно время и в одном месте, что сложно сделать в повседневной жизни. Однако участникам ПМЭФ предоставлена такая возможность.
Директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских отметил, что оператор первым на российском рынке различает тарифы не только по количеству минут и гигабайтов, но и по скорости мобильного интернета.
«Обычная скорость в сети МегаФона в полтора раза выше, чем у конкурентов, и позволяет закрыть все основные потребности клиентов. С опцией pre-5G мы можем предложить еще больше скорости, если это необходимо», — пояснил Рудских.
МегаФон уже пять лет сохраняет лидерство в области скоростного интернета. К таким выводам приходит компания Ookla, ежегодно анализируя результаты миллионов замеров пользователями скоростей в мобильном приложении Speedtest. Средняя скорость загрузки у оператора на 50% выше, чем у ближайшего конкурента.
Новая опция появилась благодаря использованию технологий SON (Self-Organizing Network), DRX (Discontinuous Reception) и RCAF (RAN Congestion Awareness Function), а также частотного ресурса. Управлять таким ресурсом возможно при помощи технологий VoLTE и VoWiFi, которые доступны абонентам в большинстве регионов страны.
При этом опция pre-5G бесплатна для абонентов максимальных тарифов линейки #БезПереплат. Для остальных пользователей стоимость услуги составит 399 рублей в месяц.
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