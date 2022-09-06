МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi

МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi) во всех регионах страны. Теперь абоненты смогут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где плохо проникает сигнал сотовой связи.

Внедрение VoWiFi будет особенно актуально для новых жилых комплексов, где пока что недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, а также для подвальных помещений и в остальных труднодоступных для сотового сигнала местах. Так, технология позволяет использовать любой Wi-Fi роутер с доступом в интернет как базовую станцию. Кроме того, VoWiFi улучшает качество голосового вызова для абонента за счет использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. При С их помощьюи таких кодеков голос звучит настолько так четко, что создается впечатление, будто собеседник находится рядом.

Как напомнил технический директор МегаФона Алексей Титов, в прошлом году компания запустила федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Он отметил, что сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или же VoWiFi.

«Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи», - подчеркнул технический директор МегаФона.

Запуск VoWiFi МегаФон начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям и других российских регионов. VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и др. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi. При этом использование технологии не влияет на стоимость услуг.

