МегаФон и фонд Quantum-А создали совместное предприятие для разработки цифровых решений

МегаФон вместе со своим партнером по разработке цифровых решений - фондом Quantum-А создал совместное предприятие (СП) АО «Квантера».

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, в «Квантеру» будут переведены специалисты и часть активов Quantum-A, задействованных в разработке решений для оператора. «Мегалабс» приобрел 50% в АО «Квантера» за денежные средства, еще 50% принадлежат фонду Quantum-А. Сделка была заключена в конце прошлого года.

«Разработка актуальных VAS-продуктов для частных и корпоративных клиентов – один из наших ключевых фокусов. Покупка части бизнеса нашего давнего партнера позволит усилить компетенции “Мегалабса” в разработке цифровых решений и более активно развивать собственный портфель дополнительных услуг, максимально ориентируясь на актуальные потребности клиентов и задачи бизнеса», - отметил директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

В новой компании МегаФон будет отвечать за стратегию и коммерческую составляющую продуктов, а «Квантера» станет основным разработчиком решений по заказу оператора.



Фонд Quantum-A - один из ключевых партнеров в разработке цифровых решений МегаФона, в числе которых группа гео-сервисов, продукты цифровой защиты, а также запатентованные Deep-Tech услуги на стыке VAS и опорной сети оператора связи: интеллектуальная маршрутизация вызовов, VoLTE и другие. Фонд развивает для оператора ряд технологических продуктов по распознаванию и синтезу речи, а также разрабатывает облачные решения.

