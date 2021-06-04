Маткапиталом можно будет распоряжаться через мобильное приложение

Семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала при помощи мобильного приложения. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин объяснил ограничения на использование материнского капитала

По его словам, сейчас сервис дорабатывается совместно с ведущими банками, передает ТАСС.

«Наша задача - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка», - добавил он во время делового завтрака Сбербанка.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МаткапиталМинтруд
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