Маткапиталом можно будет распоряжаться через мобильное приложение
Семьи смогут распоряжаться средствами материнского капитала при помощи мобильного приложения. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме.
По его словам, сейчас сервис дорабатывается совместно с ведущими банками, передает ТАСС.
«Наша задача - использование средств материнского капитала через мобильное приложение банка», - добавил он во время делового завтрака Сбербанка.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил подумать над тем, чтобы разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья, передает Ura.ru.
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