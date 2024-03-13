Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ

Как отметил глава Минэкономразвития, общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики страны составил 31,5%.

«Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза», — подчеркнул Решетников.

По словам министра, следует создавать необходимые стимулы для еще не внедривших ИИ, развивать рынок решений под эти технологии и параллельно работать над фундаментальной наукой, расчетами для нейросетей, оптимизацией вычислений. Решетников добавил, что власти страны будут выделять дополнительное финансирование, открывать новые исследовательские центры, привлекать бизнес и наращивать вычислительные мощности.

Между тем партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин заявил, что Россия одной из первых в мире достигла нового этапа использования ИИ, применяя сложные генеративные модели для творческих и управленческих задач, пишет Ura.ru.

