Решетников: Россия вошла в топ-10 стран по внедрению ИИ
Россия вошла в десятку стран-лидеров по объему совокупных вычислительных мощностей с использованием искусственного интеллекта. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников, передает ТАСС.
Как отметил глава Минэкономразвития, общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики страны составил 31,5%.
«Высокий уровень зрелости ИИ позволяет его массово использовать в бизнесе и системе госуправления, а уровень внедрения за последние два года вырос в полтора раза», — подчеркнул Решетников.
По словам министра, следует создавать необходимые стимулы для еще не внедривших ИИ, развивать рынок решений под эти технологии и параллельно работать над фундаментальной наукой, расчетами для нейросетей, оптимизацией вычислений. Решетников добавил, что власти страны будут выделять дополнительное финансирование, открывать новые исследовательские центры, привлекать бизнес и наращивать вычислительные мощности.
Между тем партнер «Технологии Доверия» Артем Семенихин заявил, что Россия одной из первых в мире достигла нового этапа использования ИИ, применяя сложные генеративные модели для творческих и управленческих задач, пишет Ura.ru.
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