Маск заявил, что ИИ затмит человеческие возможности
Искусственный интеллект вскоре затмит человеческие возможности, а люди станут небольшой частью совокупного интеллекта Земли. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае.
По словам Маска, ИИ неизбежно превзойдет человека.
«Человеческий интеллект будет лишь небольшой частью совокупного интеллекта, на долю цифрового интеллекта будет приходиться более 99% интеллекта. Остается надеяться, что компьютеры будут добры к нам», — указал предприниматель.
Маск призвал осторожно относиться к развитию ИИ и ответственно подходить к ценностям и материалам, на которых будет развиваться технология. Бизнесмен считает, что с развитием автономного роботизированного производства и обслуживания вместе с ИИ у человечества появятся безграничные возможности. На фоне бесконечных производственных мощностей деньги потеряют роль индикатора ситуации в экономике, более того, они могут отмереть как феномен.
Ранее Маск заявлял, что со стопроцентной вероятностью ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru