Маск заявил, что ИИ затмит человеческие возможности

Искусственный интеллект вскоре затмит человеческие возможности, а люди станут небольшой частью совокупного интеллекта Земли. Об этом заявил бизнесмен Илон Маск в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае.

По словам Маска, ИИ неизбежно превзойдет человека.

«Человеческий интеллект будет лишь небольшой частью совокупного интеллекта, на долю цифрового интеллекта будет приходиться более 99% интеллекта. Остается надеяться, что компьютеры будут добры к нам», — указал предприниматель.

Маск призвал осторожно относиться к развитию ИИ и ответственно подходить к ценностям и материалам, на которых будет развиваться технология. Бизнесмен считает, что с развитием автономного роботизированного производства и обслуживания вместе с ИИ у человечества появятся безграничные возможности. На фоне бесконечных производственных мощностей деньги потеряют роль индикатора ситуации в экономике, более того, они могут отмереть как феномен.

Ранее Маск заявлял, что со стопроцентной вероятностью ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году.

