Маск анонсировал выпуск импланта, который сможет возвращать зрение
Американский бизнесмен Илон Маск сообщил об испытаниях мозгового импланта от компании Neuralink, который позволит вернуть зрение слепым людям. Об этом миллиардер рассказал на своей странице в соцсети X.
По его словам, имплант получил название Blindsight. Он выразил уверенность, что устройство поможет даже тем, кто родился слепым.
«Разрешение сначала может быть низким, как на ранних приставках Nintendo, но в конечном счете может достигнуть уровня нормального человеческого зрения», - уточнил предприниматель.
Имплант уже испытывают на обезьянах. В ходе экспериментов животные не пострадали, отметил бизнесмен.
В январе Маск сообщил, что первый получивший имплант Neuralink человек чувствует себя хорошо. Накануне пациент продемонстрировал, как играет в шахматы на компьютере силой мысли, передает «Радиоточка НСН».
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