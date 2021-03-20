Маск отверг предположения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа
Основатель Tesla Илон Маск опроверг домыслы СМИ о применении электрокаров компании для шпионажа в Китае или любой другой стране. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на видео выступление Маска на форуме China Development Forum.
Маск опроверг возможную грозу национальной безопасности Китая от электромобилей Tesla. По этой причине, якобы, власти страны намерены ограничить использование аппаратов военными, сообщила ранее газета Wall Street Joutnal.
«У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись», - заявил предприниматель.
Ранее Wall Street Joutnal сообщал, что некоторые китайские ведомства рекомендовали сотрудникам отказаться от поездок на работу на электрокарах. Также сообщалось о запрете владельцам автомобилей Tesla парковаться на территории домов сотрудников стратегически важных предприятий и госучреждений.
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