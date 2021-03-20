Маск отверг предположения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа

Маск опроверг возможную грозу национальной безопасности Китая от электромобилей Tesla. По этой причине, якобы, власти страны намерены ограничить использование аппаратов военными, сообщила ранее газета Wall Street Joutnal.

«У нас есть мощный стимул обеспечивать конфиденциальность любой информации. Если бы Tesla использовала автомобили для шпионажа в Китае или где бы то ни было, мы бы закрылись», - заявил предприниматель.

Ранее Wall Street Joutnal сообщал, что некоторые китайские ведомства рекомендовали сотрудникам отказаться от поездок на работу на электрокарах. Также сообщалось о запрете владельцам автомобилей Tesla парковаться на территории домов сотрудников стратегически важных предприятий и госучреждений.

