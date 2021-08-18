Чипы в ладонь или смартфон? Эксперты спорят о будущем мобильных устройств

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в диалоге с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смартфоны останутся популярны у человечества еще не один десяток лет вопреки предсказаниям различных экспертов.

«В ближайшие 10-20 лет смартфоны, будем называть их телефонами, никуда не денутся. Они немножко изменятся, но как устройства, останутся так же популярны. Изменится целый ряд технологий – их камеры, время работы, но сами устройства не исчезнут. Самая перспективная разработка, которая есть сегодня, это нейроинтерфейсы, но чтобы чем-то управлять с помощью импульсов нервной системы, вам все равно нужно некое устройство, которое будет вбирать в себя те или иные технологии. Смартфонам ничто не угрожает, хоть они и будут меняться», - уточнил эксперт.

Эльдар Муртазин не верит в скорый конец эпохи смартфонов, он отметил, что людям свойственно держать личную информацию при себе.