Чипы в ладонь или смартфон? Эксперты спорят о будущем мобильных устройств
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что умные аппараты будут популярны у человечества еще не один десяток лет.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в диалоге с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что смартфоны останутся популярны у человечества еще не один десяток лет вопреки предсказаниям различных экспертов.
«В ближайшие 10-20 лет смартфоны, будем называть их телефонами, никуда не денутся. Они немножко изменятся, но как устройства, останутся так же популярны. Изменится целый ряд технологий – их камеры, время работы, но сами устройства не исчезнут. Самая перспективная разработка, которая есть сегодня, это нейроинтерфейсы, но чтобы чем-то управлять с помощью импульсов нервной системы, вам все равно нужно некое устройство, которое будет вбирать в себя те или иные технологии. Смартфонам ничто не угрожает, хоть они и будут меняться», - уточнил эксперт.
Эльдар Муртазин не верит в скорый конец эпохи смартфонов, он отметил, что людям свойственно держать личную информацию при себе.
«Я думаю, в смартфонах мы увидим качественное развитие того, что есть сегодня, смартфон уже превращается фактически во все, что мы можем придумать – это и цифровые документы, и кошелек, с помощью которого мы расплачиваемся, и система нашей безопасности. Это воспоминания, библиотека, развлечения – все это в наших смартфонах сохранится, а в некоторых моментах даже усилится», - предположил он.
Отвечая на вопрос о регулярном изменении размера гаджетов, он сказал, что подобная цикличность обусловлена технологическим прогрессом и возросшим потребностям пользователя.
«Размеры устройств – это цикличная история. Сначала они громоздкие, затем они все меньше и меньше, и вот мы получаем тонкие хрупкие маленькие аппараты. Но затем новый круг, и технологии требуют, чтобы аппарат стал больше. Я думаю, что эту цикличность мы будем наблюдать на рынке еще много лет», - подытожил он.
Ранее директор по цифровым продуктам группы Veon Джордж Хелд, до этого курировавший это направление в компании «Вымпелком» заявил РИА Новости, что человечество через 10 лет перестанет пользоваться мобильными телефонами, всю необходимую информацию можно будет прочитать на любой стене, а мобильные устройства заменят вживляемые чипы.
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