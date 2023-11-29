Магнитная буря накроет Землю 30 ноября из-за двух сильных вспышек на Солнце
Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, которые могут спровоцировать 30 ноября магнитную бурю на Земле.
В обзоре космической погоды за 28 ноября говорится о высокой вспышечной солнечной активности. В рентгеновском диапазоне зарегистрировали две вспышки класса М. Одна вспышка была продолжительностью 28 минут, вторая длилась 34 минуты. При этом обе они сопровождались всплеском радиоизлучения II спектрального типа, а также выбросом корональной массы, содержащим геоэффективную компоненту.
Таким образом, магнитная буря может продлиться с 30 ноября по 1 декабря.
Ранее магнитная буря уровня G1 (слабая) прошла на Земле с 22 по 26 ноября. При этом в ноябре на Землю уже обрушалась магнитная буря, которая вызвала полярные сияния. Увидеть их можно было даже на юге России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Магнитная буря накроет Землю 30 ноября из-за двух сильных вспышек на Солнце
- СМИ: Неизвестный напал на школу на северо-востоке Польши
- «Крымэнерго»: Около 34 тысяч жителей полуострова остаются без электроснабжения
- «Ухудшение погоды»: Названа причина экстренной посадки самолета в Сочи
- В России предложили учредить День онлайн-предпринимателя
- Обнаружена новая инфекция с сильным и продолжительным кашлем
- В Госдуме предложили переименовать Финский залив в Кронштадтский
- Мариинский театр представит балет «Щелкунчик» в трех версиях
- Госдума запретила увольнять одиноких родителей с детьми до 16 лет
- Словакия расширила эмбарго на агропродукцию с Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru