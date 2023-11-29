Магнитная буря накроет Землю 30 ноября из-за двух сильных вспышек на Солнце

Специалисты Института прикладной геофизики (ИПГ) зафиксировали две сильные вспышки на Солнце, которые могут спровоцировать 30 ноября магнитную бурю на Земле.

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В обзоре космической погоды за 28 ноября говорится о высокой вспышечной солнечной активности. В рентгеновском диапазоне зарегистрировали две вспышки класса М. Одна вспышка была продолжительностью 28 минут, вторая длилась 34 минуты. При этом обе они сопровождались всплеском радиоизлучения II спектрального типа, а также выбросом корональной массы, содержащим геоэффективную компоненту.

Таким образом, магнитная буря может продлиться с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее магнитная буря уровня G1 (слабая) прошла на Земле с 22 по 26 ноября. При этом в ноябре на Землю уже обрушалась магнитная буря, которая вызвала полярные сияния. Увидеть их можно было даже на юге России, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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