Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в России

Отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Российский магазин приложений NashStore подвергся хакерской атаке

«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV.

Ранее стало известно, что бета-версия RuStore будет запущена 25 мая. Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Бета-версия содержит кабинет разработчика, листинг приложений, интеграцию системы безопасности от «Лаборатории Касперского», пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мобильное ПриложениеГаджеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры