Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в России

«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV.

Ранее стало известно, что бета-версия RuStore будет запущена 25 мая. Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Бета-версия содержит кабинет разработчика, листинг приложений, интеграцию системы безопасности от «Лаборатории Касперского», пишет Ura.ru.

