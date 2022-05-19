Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в России
Отечественный магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на устройства в России. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.
«Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Как отметили в Минцифры, RuStore планируется устанавливать на смартфоны на базе Android, планшеты, компьютеры, телевизоры с функцией Smart TV.
Ранее стало известно, что бета-версия RuStore будет запущена 25 мая. Об этом рассказал генеральный директор VK Владимир Кириенко. Бета-версия содержит кабинет разработчика, листинг приложений, интеграцию системы безопасности от «Лаборатории Касперского», пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Премьер Финляндии заявила, что НАТО не разместит в стране базы или ядерное оружие
- Пушилин: В плен сдались больше половины бойцов с «Азовстали»
- Российские переработчики текстиля лишились 85% сырья из-за санкций
- Магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройства в России
- СМИ объяснили, почему Турция не может позволить себе конфликт с Россией
- В Приморье ликвидируют двухкилометровое нефтяное пятно в бухте Рудная
- Володин назвал виновников нынешних и грядущих кризисов в мире
- В Китае пообещали принять меры в случае вмешательства США во внутренние дела страны
- Завкафедрой журфака МГУ уволился и уехал из России
- Депутат Госдумы предложил увеличить отпуск для отдыхающих внутри страны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru