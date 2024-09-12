СМИ: Чиновникам в Петербурге запретили использовать Telegram и WhatsApp
Чиновникам в Санкт-Петербурге запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp для обмена служебной информацией. Об этом пишет «Фонтанка».
Портал ссылается на письмо комитета по информатизации и связи, направленное всем руководителям петербургских органов исполнительной власти.
В документе говорится, что запрет вводится «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».
«Фонтанка» отмечает, что в качестве альтернативы петербургским чиновникам рекомендовали использовать отечественный мессенджер eXpress.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чиновники «по идее не должны использовать в служебных целях» мессенджеры, включая Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru