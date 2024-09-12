СМИ: Чиновникам в Петербурге запретили использовать Telegram и WhatsApp

Чиновникам в Санкт-Петербурге запретили использовать мессенджеры Telegram и WhatsApp для обмена служебной информацией. Об этом пишет «Фонтанка».





Портал ссылается на письмо комитета по информатизации и связи, направленное всем руководителям петербургских органов исполнительной власти.

В документе говорится, что запрет вводится «в целях предотвращения фактов компрометации, уничтожения или модификации информации ограниченного доступа, а также недопущения предпосылок к таким фактам».

«Фонтанка» отмечает, что в качестве альтернативы петербургским чиновникам рекомендовали использовать отечественный мессенджер eXpress.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что чиновники «по идее не должны использовать в служебных целях» мессенджеры, включая Telegram, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

