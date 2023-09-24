Kyodo: в Японии создадут препарат для выращивания зубов
24 сентября 202312:43
Японская компания Toregem Biopharma намерена разработать первый в мире препарат для выращивания зубов. Об этом пишет агентство Kyodo.
Лекарство должно воздействовать на зачатки зубы. Препарат будет подавлять воздействие белка, который останавливает процесс развития зачатков.
Создание лекарства завершится к 2030 году. Первые клинические испытания на людях начнутся летом 2024 года.
В беседе с «Радиоточкой НСН» стоматолог Владимир Садовский предостерег от пломбирования зубов в домашних условиях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru