Kyodo: в Японии создадут препарат для выращивания зубов

Японская компания Toregem Biopharma намерена разработать первый в мире препарат для выращивания зубов. Об этом пишет агентство Kyodo.

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Лекарство должно воздействовать на зачатки зубы. Препарат будет подавлять воздействие белка, который останавливает процесс развития зачатков.

Создание лекарства завершится к 2030 году. Первые клинические испытания на людях начнутся летом 2024 года.

В беседе с «Радиоточкой НСН» стоматолог Владимир Садовский предостерег от пломбирования зубов в домашних условиях.

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