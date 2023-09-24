Kyodo: в Японии создадут препарат для выращивания зубов

Лекарство должно воздействовать на зачатки зубы. Препарат будет подавлять воздействие белка, который останавливает процесс развития зачатков.

Создание лекарства завершится к 2030 году. Первые клинические испытания на людях начнутся летом 2024 года.

В беседе с «Радиоточкой НСН» стоматолог Владимир Садовский предостерег от пломбирования зубов в домашних условиях.

