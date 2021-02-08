Минздрав: при комнатной температуре COVID-19 живет три дня

При комнатной температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность на различных предметах до трех суток, а в жидкой среде - до семи суток. Об сообщил Минздрав РФ.

В свежей версии временных методических рекомендаций по профилактике и лечению COVID-19, отмечается, что при температуре +4 градуса Цельсия вирус живет более двух недель.

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А вот при высоких температурах коронавирус быстро погибает: его инактивация происходит за один день при температуре окружающей среды от 37 градусов. При 56 градусах он гибнет за 45 минут, при 70 градусах - в течение пяти минут.

В методичке ведомства также говорится, что вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации.

Возбудитель COVID-19 проникает в организм человека как правило через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что россияне смогут отказаться от масок уже к концу лета, передает Ura.ru.


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ФОТО: Роспотребнадзор
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