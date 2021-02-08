Минздрав: при комнатной температуре COVID-19 живет три дня

А вот при высоких температурах коронавирус быстро погибает: его инактивация происходит за один день при температуре окружающей среды от 37 градусов. При 56 градусах он гибнет за 45 минут, при 70 градусах - в течение пяти минут.

В методичке ведомства также говорится, что вирус чувствителен к ультрафиолетовому облучению дозой не менее 25 мДж/см2 и действию различных дезинфицирующих средств в рабочей концентрации.

Возбудитель COVID-19 проникает в организм человека как правило через эпителий верхних дыхательных путей, желудка и кишечника.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что россияне смогут отказаться от масок уже к концу лета, передает Ura.ru.



