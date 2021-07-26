Компания Biocad получила разрешение на проведение исследования вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения России выдало биотехнологической компании Biocad разрешение на проведение клинических исследований разрабатываемой предприятием вакцины против коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные государственного реестра разрешений на проведение клинических исследований.

Отмечается, что цель исследования — «оценка безопасности и иммуногенности вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомбинантной векторной вирусной на основе AAV5-RBD-S».

Разрешение касается первых двух фаз клинических исследований и выдано до 31 декабря 2026 года. Препарат изучат на 360 пациентах на базе двух медицинских организаций, пишет News.ru.

Biocad разрабатывает вакцину BCD-250 на основе рекомбинантного аденоассоциированного вектора (rAAV), в мире пока нет созданных по подобной технологии препаратов. Вектор rAAV не может самостоятельно размножаться в клетках и не встраивается в геном человека.

Ранее клинические исследования профилактического препарата от коронавируса начало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России, напоминает Газета.ру.

