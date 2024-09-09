Компания Apple представила iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой

Компания Apple представила iPhone 16 с новой сенсорной кнопкой сбоку для быстрого доступа к камере.

Пользователей ждет новый чип A18, в корпорации заявили, что новая модель будет на 30% быстрее, чем iPhone 15. Также компания вернула расположение двух камер на задней панели — друг под другом, как на iPhone 12.

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Модель представлена в пяти цветах, включая розовый, зеленый и голубой. Цена на iPhone 16 Pro Max в топовой комплектации в России составит около 400 тысяч рублей, пишут СМИ.

Также Apple представила новые смарт-часы. Гаджет имеет самый тонкий корпус по сравнению с предыдущими моделями — 9,7 мм, а также самый большой дисплей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видеотрансляции Apple
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