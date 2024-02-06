Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда

По словам главы компании Тима Кука, понятие «активный гаджет» подразумевает устройство, которое подключено к сети.

Ранее Тим Кук заявил, что Apple работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ), отмечает «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что корпорация продолжает вкладывать «большие средства» в эти системы. Раскрывать детали наработок он отказался, отметив, что результат трудов мир увидит уже в 2024 году.

