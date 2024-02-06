Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда
6 февраля 202416:56
По всему миру на данный момент 2,2 миллиарда активных гаджетом компании Apple, говорится в релизе корпорации.
По словам главы компании Тима Кука, понятие «активный гаджет» подразумевает устройство, которое подключено к сети.
Ранее Тим Кук заявил, что Apple работает над созданием собственного искусственного интеллекта (ИИ), отмечает «Радиоточка НСН». Он подчеркнул, что корпорация продолжает вкладывать «большие средства» в эти системы. Раскрывать детали наработок он отказался, отметив, что результат трудов мир увидит уже в 2024 году.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Новак: Россия нарастит выпуск дизтоплива к 2030 году на 30 млн тонн
- СМИ: В Москве мошенники похитили у отставного генерала почти 50 млн рублей
- СМИ: Два московских вуза закрыли на карантин из-за кори
- СМИ: Полиция возбудила уголовное дело после попытки похищения Бьянки
- Количество активных гаджетов Apple достигло 2,2 миллиарда
- СМИ: Кабина лифта раздавила электрику голову в Санкт-Петербурге
- Экспорт российского газа по трубопроводам в прошлом году снизился на треть
- В Дагестане закрылись на карантин 45 школ и детских садов из-за гриппа и ОРВИ
- Автозавод «Москвич» в 2023 году выпустил более 30 тысяч машин
- Южная Корея поставит в Саудовскую Аравию противоракеты на $3,2 млрд
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru