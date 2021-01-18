Отобьются? Клименко о попытке выгнать Telegram из AppStore
Экс-советник президента РФ по развитию интернета в эфире НСН заявил, что вопрос будет долго рассматриваться в правовом поле, однако у Telegram хорошие шансы.
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный Интернет») подала в суд на компанию Apple. Истец потребовал удалить мессенджер Telegram из магазина приложений корпорации, сообщает Washington Post.
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко рассказал в эфире НСН, что нужно делать пользователям Telegram в этой ситуации.
«Это вполне ожидаемая история. В Telegram пошла аудитория, которая вообще недовольна происходящими процессами. Но раз это вышло в правовую историю, то теперь это не сегодня будет решаться, это длительный процесс. В его ходе могут выступить и Telegram, и другие игроки. Перевод дела в правовую плоскость приводит все это в порядок. Здесь все шансы на стороне компании Apple и пользователей Telegram. Самим пользователям ничего сейчас делать не надо, только наблюдать, как и все», - говорит Клименко.
По его мнению, самому Telegram в этой ситуации нужно просто продолжать нормальную работу, и тогда рост ее аудитории продолжится.
В первую неделю января в Telegram зафиксировано более 500 млн активных пользователей. Буквально за три дня аудитория Telegram выросла на 25 миллионов человек, рассказал основатель Telegram Павел Дуров. Началось это после того, WhatsApp спровоцировал бегство своих клиентов изменением политики конфиденциальности. На популярность могло повлиять и решение Twitter навсегда заблокировать аккаунт пока еще действующего президента США Дональда Трампа.
Ранее Клименко в эфире НСН рассказал, как оценивает взрывной рост популярности мессенджера.
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