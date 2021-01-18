У Apple в США потребовали удалить Telegram из магазина приложений
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный Интернет») подала в суд на компанию Apple, она требует удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает Washington Post.
НКО поясняет свое требование тем, что соцсеть не сумела пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января. В коалиции заявили, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания и информация, разжигающая ненависть. Иск подан в окружной суд в Северной Калифорнии, передает РИА Новости.
Аналогичный иск, по данным издания, планируется подать и в адрес компании Google.
Ранее британская Telegraph сообщила, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США после того, как туда перешли сторонники Дональда Трампа после блокировки его аккаунтов в Twitter и Facebook и отключения социальной сети Parler, сообщает телеканал «360».
Ранее журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с РИА ФАН высказал мнение, что вскоре и Google, и Apple закроют пользователям своих смартфонов доступ к мессенджеру Павла Дурова.
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