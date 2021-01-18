У Apple в США потребовали удалить Telegram из магазина приложений

Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за свободный Интернет») подала в суд на компанию Apple, она требует удалить мессенджер Telegram из ее магазина приложений. Об этом сообщает Washington Post.

НКО поясняет свое требование тем, что соцсеть не сумела пресечь жестокие дискуссии после беспорядков в Капитолии 6 января. В коалиции заявили, что в Telegram якобы распространяются сообщения неонацистского и расистского содержания и информация, разжигающая ненависть. Иск подан в окружной суд в Северной Калифорнии, передает РИА Новости.