«Калашников» представил беспилотный самолет «Легионер»

Новинку показали на международном салоне «Комплексная безопасность-2024». Как отметили в концерне, «Легионер», а также представленный ранее беспилотник «Альфа-Е» обеспечивают дистанционное зондирование территории и получение оперативной информации о ее состоянии.

«Применение беспилотных воздушных судов (БВС) для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использование... технологий в борьбе с лесными пожарами позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации», — указали в компании, добавив, что разработка также снизит риски для спасателей.

