«Калашников» представил беспилотный самолет «Легионер»

Специалисты компании «Тихие крылья», входящей в концерн «Калашников», представили беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электродвигателе «Легионер-Е33К». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Новинку показали на международном салоне «Комплексная безопасность-2024». Как отметили в концерне, «Легионер», а также представленный ранее беспилотник «Альфа-Е» обеспечивают дистанционное зондирование территории и получение оперативной информации о ее состоянии.

«Применение беспилотных воздушных судов (БВС) для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использование... технологий в борьбе с лесными пожарами позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации», — указали в компании, добавив, что разработка также снизит риски для спасателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СамолетыБеспилотникиКонцерн "калашников"

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