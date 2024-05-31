«Калашников» представил беспилотный самолет «Легионер»
Специалисты компании «Тихие крылья», входящей в концерн «Калашников», представили беспилотный самолет вертикального взлета и посадки на электродвигателе «Легионер-Е33К». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
Новинку показали на международном салоне «Комплексная безопасность-2024». Как отметили в концерне, «Легионер», а также представленный ранее беспилотник «Альфа-Е» обеспечивают дистанционное зондирование территории и получение оперативной информации о ее состоянии.
«Применение беспилотных воздушных судов (БВС) для определения зон затопления и подтопления, оценки ущерба, а также использование... технологий в борьбе с лесными пожарами позволит МЧС повысить эффективность своей работы, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации», — указали в компании, добавив, что разработка также снизит риски для спасателей.
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