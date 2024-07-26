Кабмин утвердил список программ для обязательной установки в 2025 году
Правительство России утвердило перечень российских программ, которые с 2025 года будут обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
В список обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты в 2025 году включены 19 приложений. В него вошли такие программы, как поисковик, навигаторы, почтовый клиент, приложения для соцсетей, голосовой помощник, мессенджер, платежная система «Мир», портал «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.
Для компьютеров и моноблоков правительство установило обязательную предустановку браузера, офисного ПО и антивируса. На телевизоры с цифровыми блоками будут предустанавливаться 18 приложений, включая видеосервисы и программы для доступа к соцсетям и интернету. Полный список этих программ еще не опубликован.
С апреля 2021 года начал действовать закон, обязывающий предустановку российских приложений на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, продаваемые в России. Перечень определяет Минцифры. Пользователи по-прежнему могут сами выбирать, какие приложения использовать, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru