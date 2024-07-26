Кабмин утвердил список программ для обязательной установки в 2025 году

Правительство России утвердило перечень российских программ, которые с 2025 года будут обязательны для предустановки на смартфоны, планшеты, ПК, моноблоки и Smart TV. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В список обязательных для предустановки на смартфоны и планшеты в 2025 году включены 19 приложений. В него вошли такие программы, как поисковик, навигаторы, почтовый клиент, приложения для соцсетей, голосовой помощник, мессенджер, платежная система «Мир», портал «Госуслуги» и магазин приложений RuStore.