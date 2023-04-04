Путин назвал меры для достижения технологического суверенитета

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти России очень аккуратно тратят средства Фонда национального благосостояния. В ходе отчета правительства в Госдуме он отметил, что эти средства идут на технологические проекты и импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Министр финансов Антон Силуанов также говорил, что технологическая независимость является главным приоритетом по расходам России в 2023 году.

