Путин назвал меры для достижения технологического суверенитета
Необходимо расширять финансовые преференции для проектов, направленных на технологический суверенитет, заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что нужно ввести налоговую льготу для покупателей российского высокотехнологичного оборудования, предоставлять субсидии не только производителям, но и покупателям такой продукции. Путин поручил отработать порядок предоставления таких преференций.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что власти России очень аккуратно тратят средства Фонда национального благосостояния. В ходе отчета правительства в Госдуме он отметил, что эти средства идут на технологические проекты и импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Министр финансов Антон Силуанов также говорил, что технологическая независимость является главным приоритетом по расходам России в 2023 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru