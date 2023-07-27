Изготовитель высокоскоростных трансиверов семикратно увеличил выручку

С января по июнь 2023 года один из передовых отечественных изготовителей и разработчиков устройств для оптоволоконной связи, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» фирма «Неорос» продала продукцию на 288 млн рублей, что семикратно превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, в московский кластер фотоники и микроэлектроники, занимающийся разработкой ведущих продуктов и технологий в области оптических материалов и устройств, лазерных и оптико-электронных систем, сегодня входят 52 передовых производителя, 20 из них работает на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Отмечается, что «Неорос» — единственный завод в России, который выпускает планарные оптические сплиттеры, обеспечивающие широкополосный доступ к интернету, передачу речи и работу цифрового телевидения. Также предприятие занимается разработкой программного обеспечения для своей продукции.

Самой востребованной продукцией компании стали не имеющие аналогов в России оптические трансиверы. Скорость их работы — не менее 100 гигабит в секунду. Наряду с оптоволоконными кабелями они применяются для передачи данных на значительные расстояния. Такие трансиверы стратегически важны для цифровой трансформации российской экономики. Они обеспечивают работоспособность всей системы и позволяют передавать внутри нее данные. Разработка имеет заключение Минпромторга России по постановлению №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Оно предоставляет доступ к госзакупкам и конкурентные преимущества на отечественном рынке.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, получившая статус резидента в 2020 году компания «Неорос» вложила в собственное развитие более 620 млн рублей и продала продукцию на сумму порядка 2,5 млрд рублей. Товары, которые производит предприятие, пользуются спросом у отечественных операторов связи, банков, дата-центров и госструктуры. С января по июнь 2023 года завод увеличил производственные площади на 1,293 тысячи квадратных метров, чтобы нарастить объемы выпуска когерентных трансиверов и импортозамещающей продукции.

Ожидается, что к концу текущего года компания перейдет к новому этапу расширения производства.

Гендиректор предприятия Магомед Алиханов отметил, что компания планирует внедрять новые технологии изготовления трансиверов. Это существенно снизит их себестоимость и даст возможность создать как минимум 15 рабочих мест, отметил он.

