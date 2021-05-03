Итальянцы обучили робота думать вслух

Когда робот научился думать вслух, разработчики Арианна Пипитоне (Arianna Pipitone) и Антонио Челла (Antonio Chella) из итальянского Университета Палермо получили возможность точнее оценивать его логические процессы. Опыты развивали теорию русского ученого Льва Выготского о внутренней речи. Научив робота проговаривать «мысли» вслух, ученые сделали решения умной машины более понятными.

Специалисты обратили внимание на то, что люди, не понимая механизм принятия решений, могут начать игнорировать их. Чтобы решить моральную задачу, связанную с поиском решений искусственным интеллектом, разработчики робота решили сделать процесс более понятным человеку. Таким образом, будет легче понимать новые идеи ИИ и действовать по ситуации.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» утвердила «дорожную карту» развития космической робототехники на ближайшую перспективу. Программа предполагает создание робота «Теледроид» для выполнения задач в открытом космосе. Следующим шагом станет изготовление робототехники для работы на новой российской орбитальной станции, Луне и Марсе.

