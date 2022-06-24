Исследование МегаФона: Каждая пятая атакованная хакерами компания понесла финансовый ущерб

Киберугрозы для российского бизнеса растут: в 2021 году 20% атакованных компаний получили финансовый ущерб, а 18% – имиджевый. В целом кибератакам подверглись девять из десяти российских компаний. Такие результаты показало исследование МегаФона «Индекс Кибербезопасности», в рамках которого проводился опрос представителей 400 компаний из разных отраслей.

Бизнес стал чувствительнее с переходом в онлайн, подтверждает 91% опрошенных. При этом 37% опрошенных компаний готовы инвестировать в защиту удаленных подключений для сотрудников на «дистанционке».

Большинство (80%) респондентов отмечают, что бизнес все еще не уделяет достаточного внимания управлению киберрисками. Охотнее – в 1,5 раза чаще - готовы инвестировать в безопасность те компании, которые уже стали жертвами киберпреступников.

Особенно уязвим перед хакерами малый и средний бизнес: у шести из десяти таких компаний в штате нет специалистов по информационной безопасности. Вместе с тем, многие небольшие предприятия отдают вопросы защиты своей инфраструктуры на аутсорсинг, пользуясь решениями по сервисной модели. Причем спрос на аутсорсинг растет быстрее, чем рынок в целом: в 22% компаний уже используют сервисную модель информационной безопасности, а еще 49% рассматривают такую возможность.

«Мы видим рост спроса на комплексные решения по организации мониторинга всей инфраструктуры и реагирования на инциденты, то есть SOC (Security Operation Center). Раньше SOC считался дорогостоящим проектом только для крупных компаний, которые, как правило, не готовы отдавать эту функцию на аутсорсинг. Сегодня SOC входит в пятерку наиболее востребованных сервисов как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса с высокой степенью цифровизации», – рассказал директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона Александр Осипов.

МегаФон развивает направление кибербезопасности более 10 лет, в том числе оказывая услуги по сервисной модели для клиентов в финансовом, промышленном, розничном и других секторах, а также для государственных организаций.

