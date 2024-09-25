Испытания искусственной человеческой кожи начнут в 2025 году
Клинические испытания искусственной человеческой кожи, разработанной в России, могут начать в 2025 году. Об этом заявил заместитель руководителя Курчатовского комплекса НБИКС-природоподобных технологий по научной работе Курчатовского института Раиф Василов, передает РИА Новости.
«Ведется работа по искусственной коже… Я думаю, по тем планам, которые у нас есть, первая фаза [клинических испытаний] уже возможна будет где-то через год», — отметил эксперт.
По словам Василова, Курчатовский институт работает в этом направлении с ведущими отечественными хирургическими и трансплантационными центрами. На стадии предклинических исследований искусственная кожа человека прошла «хорошую обкатку», показав эффективность.
«Это клеточная технология, использование самих клеток, и второе – это использование различных полимеров... создание матриксов, в которые встраиваются эти клетки», — пояснил Василов, указав, что действие препаратов проверялось на животных, но «они работают и на людях тоже».
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