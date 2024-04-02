Искусственный интеллект позволил московским компаниям повысить эффективность работы

К 2024 году количество столичных промплощадок в Москве выросло до 4,2 тысячи. При этом каждое третье предприятие является высокотехнологичным, на московских заводах используют не только роботов, но и искусственный интеллект. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Устойчивому росту способствует благоприятный инвестиционный климат для промышленников. Им доступно более 20 системных мер поддержки», – пояснил он.

Как рассказал Овчинский, в столице есть множество примеров успешного применения новых технологий. Производитель профессиональных 3D-сканеров TEXEL разработал умное зеркало, которое с помощью искусственного интеллекта оказывает услуги стилиста. Программное обеспечение устройства позволяет анализировать тип фигуры покупателя и предлагать наиболее подходящие стили и фасоны. Компания «Ламбумиз», выпускающая упаковку, использовала нейросеть для создания системы для ребрендинга продукции.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуются меры, повышающие инвестиционную привлекательность столицы для отечественных промышленников.

