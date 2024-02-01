Иран предложил отменить визы для российских ученых
1 февраля 202414:55
Иран предложил отменить визы для российских ученых, сообщили ТАСС в посольстве в Москве.
«Постараемся, чтобы наши ученые, коллеги, которые занимаются научным делом именно в университетах России и Ирана, могли свободно ездить», - отметил советник посольства Ирана в РФ Хади Гударзи.
Накануне директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Алексей Малышев в эфире НСН порассуждал о чипировании людей и указал на риски операций по внедрению имплантов в мозг.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru