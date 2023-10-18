Инженеров Москвы пригласили на программу подготовки в «МТШ»
«Московская техническая школа» (МТШ) запустила новую программу «Надежность электронных средств». Об этом рассказал министр правительства Москвы руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Очный курс для специалистов, разработанный недавно совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ) был открыт в рамках направления «Микроэлектроника и фотоника».
«В рамках программы участники получат углубленные знания в области проектирования, производства и эксплуатации электронных средств, научатся применять передовые технологии и материалы для создания надежных и эффективных электротехнических решений», – отметил Овчинский.
Курс будет полезен инженерам, которые хотят повысить профквалификацию, овладеть более широким спектром компетенций, а также приобрести более высокий уровень конкурентных преимуществ. Он содержит восемь разделов-модулей и длится 51 академический час. Зарегистрироваться на курс возможно на официальном сайте проекта.
Обучение действующих специалистов в области создания и применения электронных средств по авторской методике проводятся в стенах ВШЭ уже не один год.
«Теперь студенты будут иметь возможность общаться с его разработчиками», – рассказал научный руководитель Московского института электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ «Высшая школа экономики» Евгений Крук.
Ранее сообщалось, что в 2023 году количество курсов «Московской технической школы» выросло более чем вдвое. Работники предприятий могут посещать свыше 120 программ повышения квалификации. Всего за время функционирования проекта было подготовлено почти 1,5 тысячи инженеров.
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