Иностранные IT-компании хотят обязать открывать в России филиалы
Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России. О подготовке таких поправок в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
По его словам, инициатива в ближайшее будет направлена в профильные ведомства на согласование.
«Крупные IT-гиганты начинают играть по нашим правилам и выполнять требования российского закона, пусть избирательно, но это уже хороший сигнал… Мы, конечно же, будет себя защищать, и история с Twitter – это не финал», - заявил парламентарий.
Хинштейн добавил, что многие страны сейчас сталкиваются с монополией со стороны IT-гигантов, которые представляют «большую угрозу для свободы слова».
Роскомнадзор ранее сообщил, что готов вести диалог с Тwitter по проблеме удаления запрещенного контента, но компания не идет на контакт, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 794 / сут.
Умерли
91 220+486 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+13 496 / сут.
- Источник сообщил о готовящейся США кампании по дискредитации «Спутника V»
- «Содержит сцены насилия». Google объяснил блокировку фильма «Крым. Путь на Родину»
- Иностранные IT-компании хотят обязать открывать в России филиалы
- Российского депутата задержали за незаконный сбыт огнестрельного оружия
- Телеграм: Твиттер замедляется, принц разоблачается
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru