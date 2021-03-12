Иностранные IT-компании хотят обязать открывать в России филиалы

«Крупные IT-гиганты начинают играть по нашим правилам и выполнять требования российского закона, пусть избирательно, но это уже хороший сигнал… Мы, конечно же, будет себя защищать, и история с Twitter – это не финал», - заявил парламентарий.

Хинштейн добавил, что многие страны сейчас сталкиваются с монополией со стороны IT-гигантов, которые представляют «большую угрозу для свободы слова».

Роскомнадзор ранее сообщил, что готов вести диалог с Тwitter по проблеме удаления запрещенного контента, но компания не идет на контакт, передает РИА ФАН.

