Иностранные IT-компании хотят обязать открывать в России филиалы

Иностранные IT-компании обяжут открывать филиалы в России. О подготовке таких поправок в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

По его словам, инициатива в ближайшее будет направлена в профильные ведомства на согласование.

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«Крупные IT-гиганты начинают играть по нашим правилам и выполнять требования российского закона, пусть избирательно, но это уже хороший сигнал… Мы, конечно же, будет себя защищать, и история с Twitter – это не финал», - заявил парламентарий.

Хинштейн добавил, что многие страны сейчас сталкиваются с монополией со стороны IT-гигантов, которые представляют «большую угрозу для свободы слова».

Роскомнадзор ранее сообщил, что готов вести диалог с Тwitter по проблеме удаления запрещенного контента, но компания не идет на контакт, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИнтернетАлександр Хинштейн
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