Илон Маск представил беспилотное роботакси от Tesla
Бизнесмен Илон Маск представил на мероприятии «Мы, робот» беспилотное роботакси Cybercab от своей компании Tesla. Трансляция велась на странице организации в социальной сети Х.
В рамках мероприятия Tesla представила десятки автономных такси, которые передвигались по площадке самостоятельно. Маск подъехал к сцене на одном из таких Cybercab.
Миллиардер рассказал, что у роботакси нет педалей и руля, ездить на них будет в десять раз легче, чем на обычном автомобиле. Как ожидается, цена Cybercab составит менее $30 тысяч долларов.
«Мы хотели изменить облик дорог. Будущее должно выглядеть как будущее», — подчеркнул Маск.
Ранее Илон Маск пообещал кандидату на пост лидера США Дональду Трампу в случае его победы на выборах колонизировать Марс до конца его президентского срока, пишет Ura.ru.
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