IGN: производители сократят количество эксклюзивных игр для консолей
На игровых приставках будет выходить меньше эксклюзивных игр, пишет портал IGN со ссылкой на источники в индустрии.
По информации издания, производители решили уделять больше внимание прибыльности проектов. В связи с этим они будут стараться выпускать игры на всех платформах и уходить от политики эксклюзивности, отметили журналисты.
«Макроэкономическая ситуация будет способствовать тому, что компании будут стремиться оптимизировать свою деятельность», - сказал эксперт игровой индустрии Пирс Хардинг-Роллс.
В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о производстве отечественных консолей и создании облачной системы доставки игр и программ пользователям, напоминает «Радиоточка НСН».
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