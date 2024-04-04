IGN: производители сократят количество эксклюзивных игр для консолей

По информации издания, производители решили уделять больше внимание прибыльности проектов. В связи с этим они будут стараться выпускать игры на всех платформах и уходить от политики эксклюзивности, отметили журналисты.

«Макроэкономическая ситуация будет способствовать тому, что компании будут стремиться оптимизировать свою деятельность», - сказал эксперт игровой индустрии Пирс Хардинг-Роллс.

В конце марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о производстве отечественных консолей и создании облачной системы доставки игр и программ пользователям, напоминает «Радиоточка НСН».

