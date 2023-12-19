«Хотят поделить поляну?»: Астролог Володина ответила РАН, объявившей её вне науки

Ранее Комиссия РАН по борьбе с лженаукой опубликовала меморандум «О лженаучности астрологии», на подготовку которого ушло 4 года. По мнению экспертного сообщества, астрология не соответствует требованиям, предъявляемым к научной дисциплине. Ее популярность в РАН объяснили «массой ошибок человеческого мышления».

«Мне бы хотелось, чтобы те ученые, которые от имени академии наук давали такую оценку, рассказали, на чем базируются. Они опираются на то, что астрология не подтверждается научными исследованиями. Я лично как астролог с 30-летним стажем провожу свои исследования. По образованию математик, в базе моих выводов лежит математическая статистика. Например, я проводила исследование продолжительности жизни на большой выборке долгожителей – 530 человек. Могу с уверенностью говорить, что ряд астрологических показателей математически достоверно и неслучайно встречается у долгожителей. Я подтвердила это математической статистикой, если нужно, представлю результаты. А что академия наук может представить? Просто хотят показать, что они здесь главные и поделить поляну?», - сказала Володина.

Она также добавила, что не исключает закручивания гаек и введения государственного запрета на астрологическую деятельность после публикации меморандума.

«У нас сейчас все идет в сторону завинчивания. Что разрешили в последнее время? По этому поводу вы можете обратиться к разным представителям профессионального сообщества. Но мне сложно сказать, что наши отдельные мнения значат против академии наук. Кто-то меморандумы пишет, а кто-то работает», - резюмировала она.

По данным исследования Pressfeed, с 2021 по 2023 год интерес россиян к эзотерике вырос. Число тарологов, нумерологов, астрологов и парапсихологов за последние годы увеличилось в 2,5 раза, передает «Радиоточка НСН».

