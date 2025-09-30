Холдинг «Швабе» показал фотоприемники для тепловизоров
Холдинг «Швабе», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил линейку современных микроболометрических матричных фотоприемников на форуме «Микроэлектроника 2025».
Они используются в работе компактных тепловизоров для промышленности и комплексных систем безопасности. Микроболометрические матричные фотоприемники используют специальные сенсоры, которые меняют свое электрическое сопротивление под действием теплового излучения. При этом они не требуют охлаждения.
Показанные на форуме фотоприемники представлены в трех форматах: 640×512 с шагом 12 мкм, 640×480 с шагом 17 мкм и 1280×960 с шагом 12 мкм. Устройства разработаны при поддержке Фонда перспективных исследований.
Генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин отметил, что холдинг в составе Госкорпорации разрабатывает и производит современные оптические системы, которые все чаще становятся системами технического зрения с нейросетевыми алгоритмами обработки изображений и участием искусственного интеллекта. Он уточнил, что холдинг активно выстраивает кооперацию и взаимовыгодное сотрудничество с отечественными производителями микроэлектроники, что в дальнейшем откроет новые ниши как на российском, так и на международном рынках.
Помимо прочего, холдинг на форуме также показал цифровой приемопередающий модуль для высокоскоростных волоконно-оптических сетей и оптоэлектронный модуль преобразования оптического сигнала мощностью 50 мВт.
Форум «Микроэлектроника 2025» проходил на территории «Сириус» с 21 по 27 сентября. В программе мероприятия приняли участие Государственный научный центр РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Оптико-механическое конструкторское бюро «Астрон», ,Лыткаринский завод оптического стекла Красногорский завод им. С. А. Зверева, Вологодский оптико-механический завод и другие предприятия холдинга. В разные годы в работе форума участвовали также Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова и Новосибирский приборостроительный завод.
